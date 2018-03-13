Координатор наблюдательной миссии ПА ОБСЕ находится с визитом в Азербайджане

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Координатор краткосрочной наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Нильза Сена (Португалия) находится с визитом в Азербайджане, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ.

Напомним, ранее Н. Сена была назначена президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели в качестве координатора краткосрочной наблюдательной миссии Ассамблеи на предстоящих в Азербайджане 11 апреля президентских выборах.

"Для меня большая честь служить ОБСЕ в качестве Специального координатора на предстоящих президентских выборах. Я считаю этот визит полезным, и рада привнести свой вклад и опыт Азербайджану и ОБСЕ"- заявила Н. Сена.

В рамках визита в Баку она намерена провести ряд встреч с членами делегации ПА, а также принять участие на конференции "Роль парламентариев в укреплении экономического сотрудничества и культурных связей", организованной сегодня Милли Меджлисом и Группой поддержки Шелкового пути.