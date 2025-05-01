Координационный совет по борьбе с финансированием терроризма обсудил реализацию Нацплана действий за 2024 год

Координационного совета по борьбе с финансированием терроризма обсудил реализацию Нацплана действий за 2024 год

Координационный совет по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения и финансированием его распространения провел очередное заседание.

Как сообщает Report, открывая заседание вступительным словом, вице-премьер Азербайджана и председатель Координационного совета Самир Шарифов отметил необходимость анализа работы, проделанной в 2024 году в рамках исполнения задач, вытекающих из "Национального плана действий по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма на 2023-2025 годы".

Он подчеркнул, что реализация этих мер создаст основу для более эффективной борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма в стране. Шарифов отметил, что Комитетом MONEYVAL Совета Европы был направлен запрос о прогресс-отчете, и подчеркнул важность успешного завершения работы над документом.

На заседании был заслушан отчет председателя правления Службы финансового мониторинга Заура Фатизаде о выполнении поручений, предусмотренных Национальным планом действий на 2024 год, а также информация представителей Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Центрального банка и Государственной налоговой службы о текущем состоянии проделанной работы.

Одновременно были широко обсуждены состояние подготовки к прогресс-оценке, которую Комитет MONEYVAL Совета Европы проведет в текущем году, и другие вопросы.

По итогам заседания была достигнута договоренность о представлении Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики отчета о состоянии исполнения Национального плана действий за 2024 год, а также определены следующие шаги, которые необходимо предпринять в целях подготовки к представлению прогресс-отчета MONEYVAL.