Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева

Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева

Одной из самых актуальных тем, находящихся в центре внимания общественности в "Год Конституции и Суверенитета", объявленный Распоряжением президента Азербайджанской Республики, являются политическое наследие общенационального лидера Гейдара Алиева в истории государственности Азербайджана, его неоценимые заслуги на пути независимости и суверенитета.

У каждого народа свой путь славной борьбы за независимость и суверенитет, за светлое будущее. Несмотря на то, что наш народ, создавший на разных этапах исторического развития такие государства и империи, как государства Ширваншахов, Атабеков, Аггкоюнлу, Гарагоюнлу, Сефевидов и Афшаров, подвергался внешней агрессии и оккупации, он сохранил свои богатые традиции государственности, духовные ценности и национальную идентичность, передавал их из поколения в поколение и реализовал мечты о свободе и независимости. Образованная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего два года и распалась в результате большевистской оккупации, но она создала традицию строительства современного национального суверенного государства, формирования его институтов управления, обороны, безопасности, налаживания международных связей страны. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев на торжественном собрании по случаю Дня Республики 27 мая 1995 года сказал: "Самым большим достижением, которое золотыми буквами вписано в нашу историю, является то, что азербайджанский народ впервые за свою многовековую историю обрел государственную независимость, сумел ощутить и осознать атмосферу независимости, почувствовать, что такое жить в условиях независимости и быть хозяином своей судьбы".

К сожалению, в начале 1990-х годов, когда распался СССР и бывшие союзные республики получили возможность обрести независимость, власть НФА-Мусават не сумела сделать выводы из опыта и горьких уроков прошлого.

Несмотря на принятие 18 октября 1991 года Конституционного акта "О государственной независимости Азербайджанской Республики", силы, находившиеся в то время у власти, не выполнили стоявшие перед ними задачи. Разгул анархии внутри страны, влияние различных групп на власть сделали невозможными укрепление государственного суверенитета и проведение независимой политики, а возникший хаос, казалось, вернул страну в эпоху феодальной раздробленности. Верховная власть управлялась различными группами, Карабах и Восточный Зангезур были оккупированы Арменией, страна оказалась на грани распада. Процессы, происходившие как в начале, так и в конце XX века, в период когда Азербайджан получил возможность обрести независимость, показали, что одним из решающих факторов на пути к независимости и суверенитету государства является наличие патриотичного и сильного лидера, способного правильно оценить реальную ситуацию, мобилизовать все ресурсы государства для достижения единой цели, обладающего широким кругозором, твердыми убеждениями, преодолевшего сложные жизненные испытания, преданного своей стране и народу. Поэтому когда в конце 1980-х - начале 1990-х годов у Азербайджана появилась возможность восстановить свою независимость, именно фактор общенационального лидера Гейдара Алиева стал решающим в реализации мечты нашего народа о суверенитете и независимости.

Лидерство свойственно харизматичным личностям, обладающим большим авторитетом, завоеванным благодаря своим делам, высокими организаторскими и управленческими способностями, способным изменять и направлять ход событий, сочетающим в себе такие качества, как мудрость, дальновидность, решительность и принципиальность. Историческая личность - великий лидер Гейдар Алиев в первый период руководства нашей республикой своей деятельностью и решениями развил у нашего народа чувство независимости и национально-государственное мышление, а к концу века привел его к такой величественной реальности, как независимое Азербайджанское государство, обеспечив подъем этого государства, основателем которого он был, вечность и необратимость его независимости.

Возглавивший Азербайджан в 1969 году, Гейдар Алиев, проявив высокие лидерские качества и большой организаторский талант, обеспечил успешное развитие нашей республики, считавшейся отсталой национальной окраиной, и вывел ее в число передовых в масштабе Советского Союза. Поэтому он был выдвинут на такие высокие должности, как член Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии и первый заместитель председателя Совета Министров СССР. Однако начатая Михаилом Горбачевым после его избрания в 1985 году генеральным секретарем ЦК КПСС кампания давления из-за ревнивого отношения к проводимой Гейдаром Алиевым работе в масштабе страны и его большому авторитету стала составной частью грязной политики, направленной против Азербайджана в целом. В 1987 году Гейдар Алиев подал в отставку со своего поста, но он не смирился с грязной кампанией, развязанной против его Родины. Наутро кровавых событий 20 Января он пришел в представительство Азербайджана в Москве и выразил свой протест.

Вернувшись из Москвы на Родину в 1990 году, великий лидер Гейдар Алиев отправился в Нахчыван, где был избран депутатом Верховного меджлиса автономной республики. Он правильно оценивал изменения, происходящие в мировом порядке, и знал, что Азербайджан должен идти по пути независимости и суверенитета. На состоявшейся 17 ноября 1990 года под председательством Гейдара Алиева сессии Верховного меджлиса было принято решение о переименовании высшего органа власти автономной республики и принятии трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики в качестве государственного флага Нахчыванской Автономной Республики. Сессия также рассмотрела вопрос о государственных символах в Азербайджанской Республике и подняла перед Верховным меджлисом Азербайджана вопрос о принятии новых государственных символов – флага, герба и гимна – в соответствии с национально-историческими традициями. Все это стало первым шагом на пути к независимости, предпринятым благодаря дальновидности и решительности великого лидера. Состоявшаяся 3 сентября 1991 года чрезвычайная сессия Верховного меджлиса автономной республики, на которой обсуждались вопросы упразднения Коммунистической партии и национализации ее имущества, является важным событием, ставшим движущей силой общенационального процесса на пути к независимой государственности.

Последующие 10 лет, начавшиеся с возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева 9 июня 1993 года в Баку и избрания его 15 июня Председателем Верховного Совета, стали важным историческим этапом, когда в Азербайджане было создано и укреплено независимое государство, заложены основы будущего развития. В 1993-2003 годах, в условиях агрессии Армении против Азербайджана и оккупации 20 процентов наших земель, в короткие сроки были решены вопросы обеспечения общественно-политической стабильности, безопасности, перестройки механизма государственного управления и экономической системы, построения международных отношений в соответствии с высшими целями государства и народа и другие жизненно важные вопросы, созданы основы государственной независимости и суверенитета Азербайджана. Эти основы нашли свое отражение в подготовленной под непосредственным руководством общенационального лидера Гейдара Алиева Конституции Азербайджанской Республики, которая была принята на всенародном референдуме 12 ноября 1995 года.

Имеющий комплексный характер и широкое значение термин «суверенитет», охватывающий эмпирические, теоретические и нормативные подходы, в современную эпоху является понятием, выражающим независимость государства в вопросах внутренней и внешней политики в контексте его суверенитета и верховенство государственной власти. На различных этапах исторического развития в роли гаранта и носителя суверенитета выступала абсолютная власть. А в наше время конституционно-теоретические основы суверенитета являются широко распространенной в мире практикой. В рамках конституционного подхода носитель суверенитета и его толкование определяются исходя из Основного закона страны. В странах, вставших на путь демократического развития, носителем суверенитета являются народ и его воля.

Выступая на первом заседании комиссии по подготовке проекта новой Конституции 5 июня 1995 года, Гейдар Алиев сказал: «Конституция должна в первую очередь отражать отношения между государством, властью и народом. Разделение властей — законодательной, высшей исполнительной, судебной — все это должно основываться на воле народа и обеспечиваться путем выборов. Государство должно быть делом народа. Не народ должен быть для государства, а государство для народа, и эти принципы должны лечь в основу нашей Конституции». В статье 1 Конституции Азербайджанской Республики указано, что единственным источником государственной власти в Азербайджанской Республике является азербайджанский народ. Согласно статье II Основного закона, свободно и независимо решать свою судьбу и определять свою форму правления — суверенное право народа Азербайджана. Как видно, Конституция Азербайджана создавалась как основополагающий документ, основанный на нашем историческом прошлом и общечеловеческих, демократических ценностях, отвечающий вызовам времени, создающий широкую правовую базу для будущего развития нашей страны, а самое главное, закрепляющий суверенные права нашего народа и суверенитет нашего государства. 6 февраля 1996 года Распоряжением Президента Гейдара Алиева 12 ноября было объявлено в Азербайджане Днем Конституции.

Единство, неприкосновенность и неделимость территории Азербайджанской Республики закреплены в нашей Конституции как один из основных принципов. Выступая на первом заседании Милли Меджлиса 24 ноября 1995 года, Гейдар Алиев заявил, что «новая Конституция является Конституцией, обеспечивающей независимость и территориальную целостность Азербайджана». Принципиальное значение этого вопроса для Азербайджана было связано также с оккупацией наших территорий Арменией и ее попыткой присвоить их. Современное международное право, сформировавшееся после Второй мировой войны во многом под влиянием волны демократизации, наряду с регулированием межгосударственных отношений, открыло путь произвольному толкованию существующих норм и, что особенно прискорбно, случаям злоупотреблений. В этом контексте доктрина национального суверенитета, начавшая формироваться в XVIII веке и нашедшая отражение и в современном международном праве, то есть «право каждого народа на самоопределение», стала для Армении и созданного ею на территории Азербайджана незаконного режима основным предлогом для оправдания своих преступлений. В результате был нарушен суверенитет Азербайджана, и на протяжении 30 лет юридическое действие нашей Конституции и суверенное право высшей государственной власти не распространялись на 20 процентов территории нашей страны.

Главной целью стратегии национального развития, заложенной в годы независимости великим лидером Гейдаром Алиевым и усовершенствованной и реализованной впоследствии Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым в соответствии с реалиями современной эпохи, было полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Политический курс, обусловленный параллельным претворением в жизнь двух важных направлений, включал, с одной стороны, достижение соблюдения требований международного права и применения мер принуждения со стороны международного сообщества, а с другой, - реализацию концепции сильного государства и прекращение оккупации путем применения силы. Благодаря целенаправленной и принципиальной политике великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева территориальная целостность и суверенитет Азербайджана были признаны всеми государствами и международными организациями мира, не являлись предметом спора ни в международной правовой системе, ни в политической плоскости, признано юридическое, историческое и моральное право нашей страны на оккупированные территории, а попытки Армении и ее покровителей создать на наших землях второе армянское государство оказались безрезультатными.

Господин Ильхам Алиев, избранный Президентом Азербайджанской Республики в 2003 году, ясно видел важность фактора силы для справедливого разрешения армяно-азербайджанского конфликта на фоне безразличия и избирательного подхода международного сообщества и определил в качестве основных направлений своей политики построение современного и сильного государства, обеспечение национальной солидарности, мобилизацию всех ресурсов страны для достижения единой цели. Поэтому в 2003-2020 годах были проведены глубокие реформы во всех сферах, Азербайджан развивался стремительно и динамично, значительно повысилось благосостояние населения, все сферы общественной жизни были обновлены и модернизированы. Благодаря активной внешней политике стратегические партнерские отношения и международные связи нашей страны расширились и обогатились, а ее авторитет в мире значительно вырос. Военное строительство всегда находилось в центре внимания, в нашей стране была сформирована оборонная промышленность, Вооруженные силы Азербайджана по своему потенциалу заняли достойное место среди ведущих армий мира. Самое главное, в обществе воцарились единство и солидарность, освобождение наших земель от оккупации стало первостепенной задачей для всех. Как видно, благодаря целенаправленной, решительной и принципиальной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан, как в плане экономической, так и военной мощи, обрел способность обеспечить свои права, не ожидая ниоткуда помощи и никого не боясь. В Распоряжении Президента Азербайджанской Республики «Об объявлении 2025 года в Азербайджанской Республике «Годом Конституции и Суверенитета» говорится: «Почти 30-летняя оккупация 20 процентов наших земель в результате агрессии Армении против Азербайджана не позволяла применять суверенные права Азербайджанской Республики на этих территориях. Положить конец оккупационной политике Армении и восстановить территориальную целостность и суверенитет нашей страны стали одной из главных целей национальной идеи азербайджанского народа, все ресурсы общества были направлены на решение этой судьбоносной задачи».

Начавшаяся 27 сентября 2020 года в ответ на очередные провокации и новые захватнические планы Армении Отечественная война, длившаяся 44 дня, завершилась освобождением наших земель от оккупации благодаря железной воле и полководческому таланту Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, доблести и героизму солдат и офицеров нашей армии. Азербайджанская армия, проведя уникальные боевые операции и разгромив оборонительные линии противника, возводившиеся на протяжении многих лет, вписала новую славную страницу в военную историю, о которой еще долго будут говорить и которую будут изучать. С блестящей победой в Отечественной войне не только была восстановлена территориальная целостность Азербайджана, но и в регионе возникли новая реальность, новый статус-кво.

Хотя подписанное президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении трехстороннее Заявление от 9 ноября 2020 года охватывало однозначную капитуляцию государства-оккупанта, на части нашей территории продолжали оставаться вооруженные формирования Армении и военные элементы незаконного режима. С другой стороны, усиление с каждым днем реваншистских настроений в Армении, попытки строительства в приграничных регионах, а также на территориях Азербайджана, где проживали армяне, новых сооружений для наступательных действий свидетельствовали о том, что руководство Армении и преступный режим в Карабахе вынашивают новые планы. Это обусловило необходимость принятия превентивных мер. Таким образом, в результате проведенной 19-20 сентября 2023 года успешной антитеррористической операции были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет нашей страны, на всех деоккупированных территориях установлена юридическая сила Конституции Азербайджана, положен конец любому незаконному внешнему военному присутствию на территории страны. Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 19 сентября 2024 года, 20 сентября было объявлено в Азербайджанской Республике Днем государственного суверенитета.

Сегодня Азербайджан, добившись еще большего развития своего экономического, политического, дипломатического, военного и культурного потенциала, стал лидирующей страной Южного Кавказа, его политическим и экономическим центром, новой средней державой на Евразийском пространстве. Как авторитетное государство, которое решительно отстаивает свои позиции, вместе с многочисленными друзьями и партнерами чертит новую энергетическую, транспортную карту региона и мира, на высоком уровне проводит такие грандиозные мероприятия, как СОР29 и вносит ценный вклад в решение глобальных проблем, Азербайджан обладает большим влиянием на международной арене. Азербайджан собственными силами, без чьей-либо помощи восстанавливает и заново отстраивает освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур, на этих территориях создается современная инфраструктура, закладываются населенные пункты, обеспечивается возвращение людей в родные края. В настоящее время на этих территориях проживают, работают, получают образование, созидают, растят детей и строят свое будущее более 45 тысяч наших граждан. Во время каждой поездки Президента Азербайджана в этот регион проводится открытие многочисленных объектов, закладывается фундамент новых. Безусловно, все это – показатель мощи и широкого потенциала Азербайджана. В то же время обращение Президента Ильхама Алиева к народу из Ханкенди 15 октября 2023 года, проведение на освобожденных от оккупации территориях выборов и, как яркий пример этого процесса, голосование главы государства вместе с семьей на президентских выборах 2024 года именно в Ханкенди стали показателем нашего полного суверенитета, продемонстрировали, что юридическая сила Конституции охватывает всю территорию страны.

В решении стоящих перед государством и обществом значимых задач важное место занимает многогранная деятельность Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Уважаемая Мехрибан Алиева является инициатором многих программ, предусматривающих повышение качества жизни людей в стране. Мехрибан Алиевой принадлежит большой вклад в успешную реализацию социальной политики, повышение внимания и заботы государства о гражданах, рост благосостояния населения. Руководимый ею Фонд Гейдара Алиева построил или капитально отремонтировал сотни школ, детских садов, медицинских учреждений, объектов культуры, внес значительный вклад в развитие азербайджанской культуры, пропаганду нашего культурного наследия в мире. Деятельность Мехрибан Алиевой и проделанная ею работа являются примером гуманизма, верности государству, привязанности к народу, достойного служения реализации идей общенационального лидера Гейдара Алиева.

Значительная часть истории Азербайджана ХХ века тесно связана с личностью Гейдара Алиева, его широкомасштабной созидательной деятельностью. Годы руководства великого лидера нашей страной стали исторической эпохой, когда наш народ, воспользовавшись уникальной исторической возможностью, восстановил свою независимость, а его жизненный путь явился олицетворением крепкой привязанности к своему народу, верности идеалам национальной государственности, символом самоотверженности в борьбе за достижение общенациональных целей. Поэтому общенациональный лидер Гейдар Алиев, проделавший огромную работу во имя счастливого будущего азербайджанского народа, независимости и развития нашего государства, - это гениальная личность, которой мы всегда будем гордиться и вспоминать с чувством благодарности.

Оглядываясь назад с высоты сегодняшнего дня, когда полностью восстановлены наши территориальная целостность и суверенитет, когда страна празднует 30-летие принятия нашей Конституции и 5-ю годовщину Победы в Отечественной войне, мы отчетливо видим пройденный нами путь развития, сегодняшнюю мощь Азербайджана, построенного великим лидером Гейдаром Алиевым и возведенным Президентом Ильхамом Алиевым до уровня могущественного государства. Как отмечается в Распоряжении президента Азербайджанской Республики "Об объявлении 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и Суверенитета", построенное великим лидером государство, руководствуясь национальными интересами народа, в условиях новых реалий более решительно и принципиально продолжает свою независимую политику, основываясь на требованиях Конституции и своих суверенных правах, уверенно движется к стоящим перед ним стратегическим целям.

Самир Нуриев

Руководитель Администрации

Президента Азербайджанской Республики