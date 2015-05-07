​Конституционный суд рассмотрел вопрос о том, по какому курсу будут выплачиваться долларовые кредиты

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Конституционный суд рассмотрел вопрос о том, по какому курсу граждане будут выплачивать взятые в банках долларовые кредиты. Как сообщает Report, на заседании были обсуждены вопросы, касающиеся толкования статей 439.1, 439.2 и 439.7 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики согласно VI части статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики и статье 7.1 Закона "О Конституционном суде".

На заседании были заслушаны стороны. В качестве сторон на пленуме выступили Гёйчайский районный суд, Аппарат омбудсмана, Милли Меджлис и Центробанк. Однако решение не было обнародовано. Отмечено, что решение будет обнародовано в ближайшие дни.