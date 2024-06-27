Конституционный суд рассматривает запрос президента о роспуске Милли Меджлиса

Началось заседание Пленума Конституционного суда.

Началось заседание Пленума Конституционного суда.

Как сообщает Report, на заседании рассматривается запрос президента о соответствии Конституции роспуска Милли Меджлиса и назначения внеочередных выборов на основании решения парламента “Об обращении к президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис” от 21 июня 2024 года.

На заседании принимают участие уполномоченные стороны.

Напомним, что на заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), состоявшемся 20 июня, принято единогласное решение рекомендовать депутатам, представляющим ПЕА в Милли Меджлисе, инициировать обращение к президенту Азербайджана о роспуске Милли Меджлиса 6-го созыва и назначении досрочных выборов.

А на пленарном заседании парламента 21 июня Милли Меджлис направил обращение президенту о назначении внеочередных парламентских выборов. За обращение проголосовали 105 депутатов, против - 1.

Отметим, что 28 июня состоится последнее пленарное заседание внеочередной сессии парламента. На этом шестой созыв Милли Меджлиса завершит свою работу.