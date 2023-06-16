Конституционный суд принял решение на основании запроса Кабинета министров

Под руководством председателя Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархада Абдуллаева состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда.

Под руководством председателя Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархада Абдуллаева состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

В ходе заседания суд принял решение на основании запроса Кабинета министров.

В решении отмечается, что в соответствии со статьей 1.7 "Положения об организации и проведении церемонии похорон" дополнения №16 "Устава о гарнизонной и караульной службах Вооруженных сил Азербайджанской Республики", предоставление финансовой помощи, предусмотренной для организации церемонии похорон лиц, указанных в статье 333 устава, родителям (близким родственникам или законным представителям) военнослужащих, погибших в 1991-2016 годах и получивших статус шехида, не соответствует правовым целям и назначению данного нормативно-правового акта, и поэтому применение положений части VII статьи 149 Конституции Азербайджанской Республики исключается.