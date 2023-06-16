Конституционный суд принял решение на основании запроса Кабинета министров

Под руководством председателя Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархада Абдуллаева состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Конституционного суда.
В ходе заседания суд принял решение на основании запроса Кабинета министров.
В решении отмечается, что в соответствии со статьей 1.7 "Положения об организации и проведении церемонии похорон" дополнения №16 "Устава о гарнизонной и караульной службах Вооруженных сил Азербайджанской Республики", предоставление финансовой помощи, предусмотренной для организации церемонии похорон лиц, указанных в статье 333 устава, родителям (близким родственникам или законным представителям) военнослужащих, погибших в 1991-2016 годах и получивших статус шехида, не соответствует правовым целям и назначению данного нормативно-правового акта, и поэтому применение положений части VII статьи 149 Конституции Азербайджанской Республики исключается.