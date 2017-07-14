Конституционный суд огласил решение по спорным вопросам в связи с объявлением банков банкротами

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Состоялось очередное открытое судебное заседание по особому конституционному производству Пленума Конституционного суда.

Как сообщили Report в пресс-службе суда, на заседании под председательством Фархада Абдуллаева на основании обращения Бакинского апелляционного суда было рассмотрено конституционное дело относительно толкования статей 72.1.2 и 72.1.3 закона "О банках" в сочетании со статьями 254.2, 153.2.1 и 261.0.1 Гражданского процессуального Кодекса, также 2-го пункта статьи 178 Трудового Кодекса в сочетании со статьями 72, 77 и 82 закона "О банках".

Пленум Конституционного суда, заслушав доклад судьи по делу Р.Гваладзе, выступления представителей заинтересованных субъектов и специалистов, изучив и обсудив материалы дела, принял постановление.

В постановлении говорится, что под выражением "приостановление", с момента вступления в силу решения суда об объявлении банка банкротом, подразумевается не приостановление производства по делу о требованиях кредиторов в отношении банка в гражданских судах в порядке, предусмотренном статьей 254 Гражданского процессуального Кодекса, а в соответствии со статьей 261.0.1 настоящего Кодекса о прекращении производства. В принятии заявлений, поступающих с этого момента в соответствии со статьей 153.2.1 Гражданского процессуального Кодекса, должно быть отказано.

При ликвидации банка в связи с отзывом лицензии, в соответствии со статьей 178.2 Трудового Кодекса заработная плата работников должна быть выплачена.

Выплата заработной платы сотрудникам банка, объявленного банкротом, в соответствии с очередностью, определенной в статье 82 закона Азербайджанской Республики "О банках", не противоречит статье 178.2 Трудового Кодекса Азербайджанской Республики.

Решение вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не может быть отменено, изменено или официально истолковано ни одним органом или лицом.