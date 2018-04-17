Конституционный суд Азербайджана утвердил итоги президентских выборов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Выступили судьи-докладчики Сона Салманова и Рафаэль Гваладзе.

Как сообщает Report, С.Салманова напомнила, что 15 апреля Центризбирком представил в Конституционный суд итоговый протокол президентских выборов.

Р.Гваладзе сказал, что в ходе расследований выяснилось, что в суд не поступило жалоб в связи с президентскими выборами. Он заявил, что по результатам выборов, наибольшее количество голосов из числа кандидатов набрал Ильхам Гейдар оглу Алиев - 86.02%.

Выступивший председатель Центризбиркома Мазахир Панахов отметил об участии на выборах 8 кандидатов: "Президентские выборы охватили 5 641 избирательный участок по 125 избирательным округам".

По его словам, в списке избирателей было 5 293 561 человек, аннулированы результаты 4 избирательных участков. В голосовании в целом участвовали 74.30% от общего числа избирателей".

Председатель ЦИК отметил об установке в 20% избирательных участков по стране 1000 веб-камер, с помощью которых наблюдали за процессом голосования.

Судьи отправились на совещание, после которого председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев огласил решение, согласно которому, Конституционный суд утвердил итоги президентских выборов. Набравший наибольшее количество голосов кандидат от партии "Ени Азербайджан" Ильхам Гейдар оглу Алиев был объявлен президентом. Решение вступило в силу с момента объявления.

***15:22

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Началось заседание Пленума по особому конституционному производству, связанному с проверкой представленных Центризбиркомом в Конституционный суд документов в связи с состоявшимися 11 апреля президентскими выборами и утверждением итогов выборов.

Как сообщает Report, заседание проходит под председательством судьи Конституционного суда Фархада Абдуллаева. Здесь рассмотрят представленный ЦИК протокол, дадут связанную с выборами общую информацию.

После завершения судебного смотра Конституционный суд примет решение.

Напомним, что согласно результатам прошедших 11 апреля выборов, кандидат от Партии Ени Азербайджан Ильхам Алиев набрал 86,02% голосов, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрет Гасангулиев - 3,02%, самовыдвиженец Захид Орудж - 3,12%, кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу - 3,03%, кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде - 1,38%, кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев - 1,52%, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев - 1,17%, кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев - 0,74% голосов.