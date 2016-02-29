Конституционный суд Азербайджана принял важное определение в отношении защиты трудовых прав определенной категории граждан

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Палата Конституционного суда Азербайджанской Республики вынесла Определение в связи с обращением Хатаинского районного суда, в котором внесла ясность в предполагаемые несоответствия норм права между статьями 70 "г", 72 и 79 Трудового кодекса Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в определении было отмечено, что в соответствии c 70-ой статьей пункта "г" Трудового кодекса, при невыполнении работником своей трудовой функции или обязательств по трудовому договору, либо при грубом нарушении трудовых обязанностей в случаях, которые перечислены в статье 72 настоящего Кодекса, трудовой договор работодателем может быть расторгнут.

В статье 72 Трудового кодекса указаны случаи, считающиеся грубым нарушением трудовых обязанностей со стороны работника. В пункте "г" вышеуказанной статьи говорится о том что, в результате действий (бездействий), нарушающих правила охраны труда, нанесение вреда здоровью товарищей по работе или их гибель по этой причине – является грубым нарушением трудовых обязанностей.

В статье же 79 Трудового кодекса указаны случаи запрещения расторжения трудового договора с работниками. Согласно 1-ой части данной статьи, запрещается расторжение трудового договора работодателем с беременными женщинами, а также женщинами, имеющими ребенка до 3 лет; мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка до трех лет; с работниками, единственное место заработка которых находится на этом предприятии, в одиночку воспитывающими ребенка, не достигшего школьного возраста.

Как отмечено в Определении Палаты Конституционного Суда, Азербайджан являясь демократическим, правовым и светским государством, осуществляющим социально-ориентированную политику, заботится об обеспечении прав и свобод своих граждан, достойного уровня жизни каждого гражданина, о его социальной защите.

Исходя из вышеизложенного, Палата Конституционного Суда пришла к выводу, что расторжение трудового договора с женщинами, имеющими ребенка до 3 лет, согласно статье 70 Трудового Кодекса не входит в противоречие с другими статьями Трудового Кодекса.

Законодатель, предусматривая данную льготную норму, исходил из позиции защиты здоровья матери и ребенка, защиты их прав, повышение их материального и социального благосостояния, а также защиты здоровья и социального обеспечения семей определенной категории работников.

Палата Конституционного Суда постановила, что суды должны при рассмотрении данного вопроса, самостоятельно прийти к соответствующему выводу, исходя из ценностей социальной направленности, закрепленных в Конституции Азербайджанской Республики.

Правовая позиция данного Определения Палаты может служить "ориентиром" при рассмотрении аналогичных дел другими судами.