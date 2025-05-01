Конституционный суд Азербайджана до сих пор принял около 600 постановлений

11:51 Конституционный суд до настоящего времени принял 591 постановления, 172 определения.

Конституционный суд Азербайджана до настоящего времени принял 591 постановление, 172 определения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев на международной конференции в Бакинском государственном университете на тему "Конституция - важная правовая база в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

Он отметил, что суд действует с 1998 года: "Полномочие суда - осуществлять правосудие и руководствоваться верховенством конституции".

Абдуллаев добавил, что в конституцию Азербайджана с 1995 года трижды вносились изменения: "Эти изменения были связаны с расширением прав человека, динамикой развития государства и общества".