Конституционный суд Азербайджана обсуждает результаты выборов

Началось заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана по особому конституционному производству.

Как сообщает Report, на заседании под председательством главы Конституционного суда Фархада Абдуллаева в соответствии со статьей 86-й Конституции, рассматривается вопрос проверки и подтверждения результатов внеочередных выборов в Милли Меджлис, проведенных 9 февраля 2020-го года.

После завершения рассмотрения суда Конституционный суд примет решение.

Объявивший заседание пленума открытым, председатель КС Фархад Абдуллаев представил состав и секретаря суда.