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Конституционный суд Азербайджана обсуждает результаты выборов

Конституционный суд Азербайджана обсуждает результаты выборов

Началось заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана по особому конституционному производству.

Как сообщает Report, на заседании под председательством главы Конституционного суда Фархада Абдуллаева в соответствии со статьей 86-й Конституции, рассматривается вопрос проверки и подтверждения результатов внеочередных выборов в Милли Меджлис, проведенных 9 февраля 2020-го года.

После завершения рассмотрения суда Конституционный суд примет решение.

Объявивший заседание пленума открытым, председатель КС Фархад Абдуллаев представил состав и секретаря суда.

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