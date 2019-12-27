Завотделом АП: Конкурс "Восхождение" - один из этапов реформистского курса президента Ильхама Алиева

© Report / Elchin Murad https://report.az/storage/news/0c5760c85ef921958b228ff566b5982f/64845df3-4da9-4058-9d65-d3dd31f3315f_292.jpg

"Одна из целей конкурса "Восхождение" заключается в определении нового поколения управленцев. Этот конкурс - один из этапов реформистского курса президента Ильхама Алиева".

Как сообщает Report, об этом сказала на пресс-конференции, проведенной 27 декабря в связи с началом этапа регистрации конкурса "Восхождение", председатель Организационного комитета, заведующая отделом гуманитарной политики, диаспоры, вопросов мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева.

Она отметила, что этот конкурс станет самым благоприятным для создания резервного банка кадров. Фарах Алиева подчеркнула, что в конкурсе могут принять участие лица, обладающие управленческими навыками и верящие в свой потенциал. Конкурс станет важным вкладом в развитие знаний и умений кадров в Азербайджане.