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Завотделом АП: Конкурс "Восхождение" - один из этапов реформистского курса президента Ильхама Алиева

Конкурс "Восхождение" - один из этапов реформистского курса президента
© Report / Elchin Murad

"Одна из целей конкурса "Восхождение" заключается в определении нового поколения управленцев. Этот конкурс - один из этапов реформистского курса президента Ильхама Алиева".

Как сообщает Report, об этом сказала на пресс-конференции, проведенной 27 декабря в связи с началом этапа регистрации конкурса "Восхождение", председатель Организационного комитета, заведующая отделом гуманитарной политики, диаспоры, вопросов мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева.

Она отметила, что этот конкурс станет самым благоприятным для создания резервного банка кадров. Фарах Алиева подчеркнула, что в конкурсе могут принять участие лица, обладающие управленческими навыками и верящие в свой потенциал. Конкурс станет важным вкладом в развитие знаний и умений кадров в Азербайджане.

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