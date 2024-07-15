Конкурс для НПО "Международные инициативы, связанные с COP29" стартует завтра

Завтра Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Агентством государственной поддержки неправительственных организаций дадут старт конкурсу "Международные инициативы, связанные с COP29" для НПО.

Завтра Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Агентством государственной поддержки неправительственных организаций дадут старт конкурсу "Международные инициативы, связанные с COP29" для НПО.

Как сообщает Report, об этом на посвященном конкурсу брифинге заявила исполнительный директор агентства Айгюн Алиева.

По ее словам, представленные проекты должны быть посвящены теме глобальных климатических изменений.

"В грантовом конкурсе НПО могут участвовать только в форме коалиции. После прохождения технической экспертизы проекты будут оцениваться по соответствующим критериям по 100-балльной системе", - сказала Алиева.