О нас

Конкурс для НПО "Международные инициативы, связанные с COP29" стартует завтра

Конкурс для НПО "Международные инициативы, связанные с COP29" стартует завтра Завтра Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Агентством государственной поддержки неправительственных организаций дадут старт конкурсу "Международные инициативы, связанные с COP29" для НПО.
Внутренняя политика
15 июля 2024 г. 15:36
Конкурс для НПО Международные инициативы, связанные с COP29 стартует завтра

Завтра Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Агентством государственной поддержки неправительственных организаций дадут старт конкурсу "Международные инициативы, связанные с COP29" для НПО.

Как сообщает Report, об этом на посвященном конкурсу брифинге заявила исполнительный директор агентства Айгюн Алиева.

По ее словам, представленные проекты должны быть посвящены теме глобальных климатических изменений.

"В грантовом конкурсе НПО могут участвовать только в форме коалиции. После прохождения технической экспертизы проекты будут оцениваться по соответствующим критериям по 100-балльной системе", - сказала Алиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İcraçı direktor: QHT-lər COP29-la bağlı qrant müsabiqəsində yalnız koalisiya şəklində iştirak edə bilər

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
8 июля 2024 г. 15:52
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 июля 2024 г. 12:37
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
11 июля 2024 г. 22:42
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер
10 июля 2024 г. 12:44
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
12 июля 2024 г. 14:42
Выборы во Франции: Политический хаос и его влияние на будущее Европейского союза
Выборы во Франции: Политический хаос и его влияние на будущее Европейского союза
9 июля 2024 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi