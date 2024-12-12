Концепция возвращения ОЗА представлена на форуме ЮНЕСКО в Барселоне

Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана (ОЗА), подготовленная на семи языках, была представлена на IV Глобальном форуме ЮНЕСКО по борьбе с расизмом и дискриминацией, состоявшемся 9-11 декабря в Барселоне, Испания.

Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана (ОЗА), подготовленная на семи языках, была представлена на IV Глобальном форуме ЮНЕСКО по борьбе с расизмом и дискриминацией, состоявшемся 9-11 декабря в Барселоне, Испания.

Как сообщили Report в ОЗА, Азербайджан на мероприятии представила председатель Совета женщин ОЗА, депутат Малахат Ибрагимгызы.

Она выступила на сессии "Женское лидерство: во имя устойчивых обществ на основе гендерного равенства" с докладом на тему "Расширение прав и возможностей женщин-беженцев во имя устойчивых и толерантных обществ".

Кроме того, в рамках IV Форума Ибрагимгызы провела ряд двусторонних встреч, в том числе с высокопоставленными должностными лицами ЮНЕСКО, и представила им Концепцию возвращения Общины Западного Азербайджана.