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Концепция возвращения ОЗА представлена на форуме ЮНЕСКО в Барселоне

Концепция возвращения ОЗА представлена на форуме ЮНЕСКО в Барселоне Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана (ОЗА), подготовленная на семи языках, была представлена на IV Глобальном форуме ЮНЕСКО по борьбе с расизмом и дискриминацией, состоявшемся 9-11 декабря в Барселоне, Испания.
Внутренняя политика
12 декабря 2024 г. 09:38
Концепция возвращения ОЗА представлена на форуме ЮНЕСКО в Барселоне

Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана (ОЗА), подготовленная на семи языках, была представлена на IV Глобальном форуме ЮНЕСКО по борьбе с расизмом и дискриминацией, состоявшемся 9-11 декабря в Барселоне, Испания.

Как сообщили Report в ОЗА, Азербайджан на мероприятии представила председатель Совета женщин ОЗА, депутат Малахат Ибрагимгызы.

Она выступила на сессии "Женское лидерство: во имя устойчивых обществ на основе гендерного равенства" с докладом на тему "Расширение прав и возможностей женщин-беженцев во имя устойчивых и толерантных обществ".

Кроме того, в рамках IV Форума Ибрагимгызы провела ряд двусторонних встреч, в том числе с высокопоставленными должностными лицами ЮНЕСКО, и представила им Концепцию возвращения Общины Западного Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоWestern Azerbaijan Community presents return concept at UNESCO Global Forum
Версия на азербайджанском языке ФотоUNESCO-nun Barselona forumunda Qərbi Azərbaycan İcmasının Qayıdış Konsepsiyası təqdim edilib

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