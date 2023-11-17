Коммунальные службы Баку готовятся к зиме

В рамках подготовки к зимнему сезону специализированная техника коммунальных служб районов Баку приведена в готовность, проведены ремонтные работы в ряде жилых и нежилых зданий.

В рамках подготовки к зимнему сезону специализированная техника коммунальных служб районов Баку приведена в готовность, проведены ремонтные работы в ряде жилых и нежилых зданий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Назначены ответственные лица по каждому столичному району, которым поручено обеспечить ход выполнения работ по подготовке к зиме.

В Насиминском, Ясамальском и Наримановском районах столицы с участием должностных лиц Исполнительной власти города Баку, представителей коммунальных служб, управлений и организаций, руководителей учебных заведений и других учреждений, а также представителей частного сектора были проведены оперативные совещания по вопросам подготовки к зимнему сезону.

На совещаниях было принято решение о привлечении к работам по уборке снега в зимний период не только спецтехники коммунальных служб, но и техники ведомств, организаций, муниципалитетов и частных учреждений.