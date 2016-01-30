Комитеты Милли Меджлиса будут переформированы - СПИСОК

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Будут переформированы 10 комитетов Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, переформирование комитетов связано с поправками во Внутреннем уставе.

Согласно поправкам, группа депутатов сможет быть представлена одновременно в двух комитетах парламента. Прежние правила позволяли депутатам быть членом только одного комитета.

После этого несколько депутатов будут представлены в двух комитетах парламента.

Так, Малахат Ибрагимгызы и Тахир Керимли будут членами комитета по правовой политике и государственному строю, Ханлар Фатиев и Вюсал Гусейнов - членами комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией, Мирзаджан Халилов - членом комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, Фуад Мурадов - членом комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, Джаваншир Пашазаде - членом комитета по аграрной промышленности, Севиндж Гусейнова и Муса Гулиев - членом комитета труда и социальной политики.

Помимо этого, Ульвия Агаева, Сона Алиева, Эльшад Гасанов и Асим Моллазаде войдут в состав комитета по науке и образованию, Агиль Аббас, Афлатун Амашов, Новрузали Аббасов, Джаваншир Фейзиев, Зиряд Самедзаде и Михаил Забелин - комитета по культуре, Бахтияр Алиев, Араз Ализаде, Сахиба Гафарова, Тахир Миркишили и Эльман Насиров - комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, Камиля Алиева, Ильхам Мамедов и Садагат Велиев - комитета по здравоохранению.

Вопрос переформирования комитетов будет рассмотрен на заседании Милли Меджлиса 1 февраля.