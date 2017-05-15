Комитет Милли Меджлиса обсудил во втором чтении проект закона "О туризме"

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета труда и социальной защиты Милли Меджлиса был обсужден во втором чтении законопроект "О туризме".

Как сообщает Report, заведующий сектором Трудового законодательства отдела Социального законодательства парламента Адиль Велиев заявил, что одна из основных проблем в законопроекте связана с выдачей разрешений на строительство в рекреационных зонах.

Он отметил, что некоторые статьи законопроекта остаются открытыми: "Одна из основных проблем в законопроекте связана с выдачей разрешений на строительство в рекреационных зонах. Остается предметом спора выдача разрешений в этих местах контролирующим органом. В связи с этим мы пришли к согласию с министерством культуры и туризма, для того чтобы для собственников не возникали дополнительные проблемы".

А. Велиев заметил, что статья законопроекта о туристической экспертизе должна быть выражена как можно лаконичнее: "В проект должны быть введены и изменения по статье Государственного реестра туризма. Здесь есть и проблемы с введением онлайн системы".

А. Велиев сообщил, что 40-я статья законопроекта - о мерах по чрезвычайным ситуациям должна быть исключена из законопроекта: "Поскольку отраженные здесь вопросы нашли свое отражение в "Положении о министерстве по чрезвычайным ситуациям". Кроме того статью об услугах по перевозкам туристов можно сократить, поскольку этот вопрос отражен в другом законе".

Заведующий сектором планирования и развития отдела туризма министерства культуры и туризма Махир Гахраманов сообщил, что для представления всех возможностей туризма Азербайджана должны быть проведены координационные работы: "Приглашенные нами из Турции опытные эксперты сообщают, что в Азербайджане, как и в Турции, для начала строительства в рекреационной зоне помимо документов об инвестициях нужен отдельный документ о деятельности компании. Наши цели свести к нулю стоящие перед собственниками проблемы; расширить инфраструктуру в регионах, тем самым развив регионы, увеличив количество рабочих мест".

М. Гахраманов заявил, что министерство культуры и туризма должно знать, из чего состоит потенциал туризма в стране: "Мы должны знать, в каких местах у нас термальные воды, как можно их использовать. Этим занимаются соответствующие структуры, а не министерство культуры и туризма. А министерство лишь представляет это как туристический продукт".