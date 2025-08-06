Комиссия ММ: Facebook используется для информационных атак на Азербайджан со стороны соседнего государства

Комиссия Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам заявила, что через Facebook продолжаются недружественные действия против Азербайджана со стороны одного из соседних государств.

Как сообщает Report, ряд страниц (Echo of Baku, Azeri Horizon, Xəbər24, Merry you, Azerbaijan Pulse, Az insight и др.) используются для целенаправленных попыток вмешательства в информационное пространство Азербайджана через указанную платформу с целью искажения общественного мнения и дискредитации успешной внутренней и внешней политики государства.

После публикации геополитически манипулятивной информации на азербайджанском языке в Facebook пользователей перенаправляют на платформы вроде Telegra.ph, что, в свою очередь, может привести к сбору их персональных данных (IP-адрес, используемое устройство и др.).

"Доводим до сведения наших граждан, что против таких информационных операций постоянно принимаются необходимые меры в координации с соответствующими государственными органами. В то же время, мы должны отметить, что в результате обращений к компании Meta удалось добиться закрытия страниц, действующих против Азербайджана. Комиссия по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам призывает наших граждан быть бдительными и не верить подобной информации, а также регулярно информирует общественность о методах и инструментах гибридных угроз, используемых против нашей страны", - говорится в заявлении.