Комиссия Милли Меджлиса и Агентство развития медиа обратились к гражданам

Выявлены факты массового использования фейковых аккаунтов в социальной сети "X", которые скоординированно ведут кампанию против 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам и Агентства развития медиа (MEDIA).
Отмечается, что фейковые профили одновременно размещают под хэштегом #COP29 автоматизированные ответы с одинаковым содержанием, осуществляя манипуляцию контентом с помощью ботов и пытаясь таким образом ввести общественное мнение в заблуждение.
В заявлении говорится, что основная цель этой деятельности, организованной на основе ложной информации, является создание иллюзии массового недовольства проведением COP29 в Азербайджане.
Ведомства призвали граждан и международную общественность не поддаваться влиянию дезинформации и ссылаться только на сведения, полученные из официальных источников.
"Призываем социальную медиа-платформу "X" расследовать эту информационную кампанию, проводимую на основе ложных сведений", - говорится в заявлении.