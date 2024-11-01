О нас

Комиссия Милли Меджлиса и Агентство развития медиа обратились к гражданам

Комиссия Милли Меджлиса и Агентство развития медиа обратились к гражданам Выявлены факты массового использования фейковых аккаунтов в социальной сети "X", которые скоординированно ведут кампанию против 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане.
Внутренняя политика
1 ноября 2024 г. 18:55
Комиссия Милли Меджлиса и Агентство развития медиа обратились к гражданам

Выявлены факты массового использования фейковых аккаунтов в социальной сети "X", которые скоординированно ведут кампанию против 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам и Агентства развития медиа (MEDIA).

Отмечается, что фейковые профили одновременно размещают под хэштегом #COP29 автоматизированные ответы с одинаковым содержанием, осуществляя манипуляцию контентом с помощью ботов и пытаясь таким образом ввести общественное мнение в заблуждение.

В заявлении говорится, что основная цель этой деятельности, организованной на основе ложной информации, является создание иллюзии массового недовольства проведением COP29 в Азербайджане.

Ведомства призвали граждан и международную общественность не поддаваться влиянию дезинформации и ссылаться только на сведения, полученные из официальных источников.

"Призываем социальную медиа-платформу "X" расследовать эту информационную кампанию, проводимую на основе ложных сведений", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Milli Majlis Committee, Media Development Agency expose disinformation campaign against COP29 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ВидеоMilli Məclisin komissiyası və MEDİA ictimaiyyətə çağırış edib

Другие новости из категории

В Шуше простились с шехидом Первой Карабахской войны Хидаятом Гараевым
ФотоВ Шуше простились с шехидом Первой Карабахской войны Хидаятом Гараевым
1 ноября 2024 г. 17:34
Экономический совет Азербайджана обсудил усовершенствование системы агрострахования
ФотоЭкономический совет Азербайджана обсудил усовершенствование системы агрострахования
1 ноября 2024 г. 17:16
ANAMA обезвредила более 1000 мин на освобожденных территориях в октябре
ANAMA обезвредила более 1000 мин на освобожденных территориях в октябре
1 ноября 2024 г. 16:59
Президент назначил нового главу исполнительной власти Агдашского района
Президент назначил нового главу исполнительной власти Агдашского района
1 ноября 2024 г. 16:44
В Загатале простились с шехидом Первой Карабахской войны Рамизом Махмудовым
ФотоВ Загатале простились с шехидом Первой Карабахской войны Рамизом Махмудовым
1 ноября 2024 г. 16:10
В Агдаме простились с шехидом Первой Карабахской войны Джахангиром Сафаровым
ФотоВ Агдаме простились с шехидом Первой Карабахской войны Джахангиром Сафаровым
1 ноября 2024 г. 15:22
В Шеки похоронен шехид Первой Карабахской войны Шахид Мамедов
В Шеки похоронен шехид Первой Карабахской войны Шахид Мамедов
1 ноября 2024 г. 15:06
В Гёйчае похоронен шехид Первой Карабахской войны Исмет Пириев 
ФотоВ Гёйчае похоронен шехид Первой Карабахской войны Исмет Пириев 
1 ноября 2024 г. 14:09
Госграницу Азербайджана в этом году пересекли около 8 млн человек
Госграницу Азербайджана в этом году пересекли около 8 млн человек
1 ноября 2024 г. 13:00
Генерал рассказал об основных источниках угроз для погранконтроля
Генерал рассказал об основных источниках угроз для погранконтроля
1 ноября 2024 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi