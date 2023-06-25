Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы

Компания, осуществляющая деятельность в селе Союдлю Гедабекского района, обязана полностью соблюдать стандарты качества воды, почвы и атмосферного воздуха, а также все другие экологические нормы, принятые в соответствии с подписанным соглашением и отражен

Компания, осуществляющая деятельность в селе Союдлю Гедабекского района, обязана полностью соблюдать стандарты качества воды, почвы и атмосферного воздуха, а также все другие экологические нормы, принятые в соответствии с подписанным соглашением и отраженные в документе об оценке воздействия на окружающую среду.

Как сообщает Report, об этом было сказано на предварительном отчетном заседании комиссии, созданной при премьер-министре Али Асадове для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района.

Отмечено, что соответствующими органами взяты пробы воды и почвы, проводятся анализы, проверяется качество атмосферного воздуха.