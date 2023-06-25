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Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы

Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы Компания, осуществляющая деятельность в селе Союдлю Гедабекского района, обязана полностью соблюдать стандарты качества воды, почвы и атмосферного воздуха, а также все другие экологические нормы, принятые в соответствии с подписанным соглашением и отражен
Внутренняя политика
25 июня 2023 г. 13:59
Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы

Компания, осуществляющая деятельность в селе Союдлю Гедабекского района, обязана полностью соблюдать стандарты качества воды, почвы и атмосферного воздуха, а также все другие экологические нормы, принятые в соответствии с подписанным соглашением и отраженные в документе об оценке воздействия на окружающую среду.

Как сообщает Report, об этом было сказано на предварительном отчетном заседании комиссии, созданной при премьер-министре Али Асадове для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района.

Отмечено, что соответствующими органами взяты пробы воды и почвы, проводятся анализы, проверяется качество атмосферного воздуха.

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Версия на английском языке Commission: Company operating in Soyudlu must fully comply with environmental regulations
Версия на азербайджанском языке Komissiya: "Söyüdlüdə fəaliyyət göstərən şirkətdən ekoloji normalara tam riayət etməsi tələb olunur"

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