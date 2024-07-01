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Комиссии по вопросам делимитации границы между Азербайджаном и Арменией провели ряд обсуждений

Комиссии по вопросам делимитации границы между Азербайджаном и Арменией провели ряд обсуждений Согласно соответствующим договоренностям, комиссии проводят работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комисс
Внутренняя политика
1 июля 2024 г. 16:11
Комиссии по вопросам делимитации границы между Азербайджаном и Арменией провели ряд обсуждений

Согласно соответствующим договоренностям, комиссии проводят работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на службу заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля 2024 года комиссии в рабочем порядке обменялись проектами Положения и провели ряд обсуждений.

"Переговоры продолжаются в конструктивном русле. Планируется в скором времени завершить процесс согласования", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyalar bir sıra müzakirələr aparıb, layihələrin mübadiləsi həyata keçirilib

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