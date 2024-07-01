Комиссии по вопросам делимитации границы между Азербайджаном и Арменией провели ряд обсуждений

Согласно соответствующим договоренностям, комиссии проводят работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комисс

Согласно соответствующим договоренностям, комиссии проводят работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на службу заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля 2024 года комиссии в рабочем порядке обменялись проектами Положения и провели ряд обсуждений.

"Переговоры продолжаются в конструктивном русле. Планируется в скором времени завершить процесс согласования", - говорится в сообщении.