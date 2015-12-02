Командующий Внутренними Войсками АР: "Попытки присвоения функций органов власти будут жестко пресекаться"

Bakı. 2 dekabr. REPORT.AZ/ В результате совместной операции Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел и национальной безопасности в поселке Нардаран восстановлены конституционные нормы Азербайджанской Республики.

Заместитель министра внутренних дел – командующий Внутренними Войсками, генерал-лейтенант Шахин Мамедов отметил, что в целях проведения соответствующих мер в связи с событиями, произошедшими в поселке Нардаран, на основании приказа министра внутренних дел Азербайджанской Республики был подготовлен план мероприятий по проведению спецоперации. В целях выполнения этого плана органы полиции Министерства внутренних дел и личный состав Внутренних Войск приступили к проведению специальных оперативных мероприятий. Оперативные мероприятия успешно выполнялись в течение всего дня 1 декабря, и будут продолжены до полного обеспечения исполнения соответствующего указания.

Командующий Внутренних Войск сказал, что гражданами строго соблюдается режим входа-выхода, а также пропускной режим на территорию поселка.

Члены преступных групп арестованы сотрудниками правоохранительных органов. Другие лица, являвшиеся участниками провокаций, также будут выявлены и привлечены к ответственности. Продолжаются меры по выявлению и задержанию членов экстремистского отряда, призывающих граждан к неповиновению и сопротивлению. В отношении людей, нарушивших общественный порядок, сопротивлявшихся полиции и проявивших неповиновение, будут приняты меры в рамках закона.

Попытки присвоения функций органов власти, совершения провокаций, призыва людей к радикализму и неповиновению, и впредь будут жестко пресекаться. Азербайджанское государство полностью способно продолжить до конца необходимые меры для того, чтобы подобные случаи не повторялись.