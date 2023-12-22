Телеканал СBC снял еще один фильм об уничтожении исторического прошлого Еревана

Съемочная группа телеканала CBC вновь побывала в Армении, где провела журналистское расследование о судьбе исторических памятников, мест, свидетельствующих о проживании прежде в Ереване азербайджанцев.

Съемочная группа телеканала CBC вновь побывала в Армении, где провела журналистское расследование о судьбе исторических памятников, мест, свидетельствующих о проживании прежде в Ереване азербайджанцев.

Как передает Report, целью съемочной группы СВС являлось выяснить, что произошло с архитектурным и культурным наследием азербайджанцев в Ереване.

В ходе съемок были выявлены усилия властей Армении по уничтожению культурного наследия азербайджанцев в Ереване. Опрошенные жители уверены, что в Ереване никогда не было Старого города, и что Ереван был построен в советский период.

Съемочная группа посетила район, где ранее находилась мечеть Залхана 17 века, которая была снесена еще в период существования Советского Союза. Были проведены съемки на улице, носившей ранее имя Фирдоуси, где проживали азербайджанцы. Там продолжаются масштабные работы по сносу старых домов.

Выяснена судьба здания, где располагался Азербайджанский драматический театр им. Джафара Джаббарлы.

Были выявлены также факты намеренного уничтожения азербайджанских могил на кладбищах Еревана и попытки властей приписать армянскую принадлежность архитектурным объектам и артефактам, которые на самом деле относятся к тюркам.

В частности, речь идет о скандале с обнаруженным и забетонированным подземным городом на центральной площади Еревана.

Съемочная группа также провела съемки в музее в Сисиане, где азербайджанское культурно-историческое наследие выдается за памятники армянской культуры, не смотря на надписи на арабском языке.

В новом документальном фильме речь пойдет о том, какие свидетельства об исконных жителях Еревана удалось найти в ходе экспедиции съемочной группе СВС.