Направленная из Баку в Ханкенди автоколонна с гуманитарной помощью прибыла в Агдам

Автоколонна с гуманитарной помощью, направленной Азербайджанским обществом Красного полумесяца лицам армянского происхождения, проживающим в Карабахе, прибыла в Агдам.

Автоколонна с гуманитарной помощью, направленной Азербайджанским Обществом Красного Полумесяца лицам армянского происхождения, проживающим в Карабахе, прибыла в Агдам.

Об этом сообщает сотрудник Report, сопровождающий автоколонну.

В настоящее время с территории Агдамского района по дороге Агдам-Ханкенди движутся два грузовика с 40 тоннами мучной продукции.

Отметим, что сегодня президент Общества Красного Полумесяца Азербайджана Новруз Аслан сообщил журналистам, что 21 августа в соответствии с решением Правления Общества Красного Полумесяца Азербайджана было подписано заявление: "Согласно этому заявлению, помощь оказывается каждому человеку, независимо от расы, вероисповедания и национальности. После принятия этого заявления данный вопрос находится под нашим вниманием, и в настоящее время мы отправляем гуманитарную помощь. Руководящий состав Общества Красного Полумесяца, а также наши волонтеры двинутся в сторону дороги Агдам–Ханкенди".

Глава организации выразил надежду на то, что этот шаг будет положительно воспринят проживающими в Ханкенди армянами и международным сообществом. "Если нам удастся провести процесс оценки, в будущем мы также сможем доставить другие необходимые им товары", - добавил он.