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Коллектив Государственного комитета посетил могилу Гейдара Алиева

Коллектив Государственного комитета посетил могилу Гейдара Алиева В связи с 102-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева коллектив Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей посетил могилу великого лидера.
Внутренняя политика
9 мая 2025 г. 18:31
Коллектив Государственного комитета посетил могилу Гейдара Алиева

В связи с 102-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева коллектив Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей посетил могилу великого лидера.

Как передает Report, к памятнику архитектора и основателя независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, великой личности был возложен венок, память о нем почтили с глубоким уважением.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой — на ее могилу возложены цветы.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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