Коллектив Государственного комитета посетил могилу Гейдара Алиева

В связи с 102-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева коллектив Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей посетил могилу великого лидера.

В связи с 102-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева коллектив Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей посетил могилу великого лидера.

Как передает Report, к памятнику архитектора и основателя независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, великой личности был возложен венок, память о нем почтили с глубоким уважением.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой — на ее могилу возложены цветы.