Коллектив Госкомитета посетил Аллею почетного захоронения

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов и сотрудники комитета посетили Аллею почетного захоронения в связи с 21-й годовщиной со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов и сотрудники комитета посетили Аллею почетного захоронения в связи с 21-й годовщиной со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, сотрудники Госкомитета, а также руководство Азербайджанского института теологии при комитете, Фонда пропаганды духовных ценностей и Бакинского теологического колледжа почтили светлую память великого лидера.

К могиле архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева были возложили цветы.