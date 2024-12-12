О нас

Коллектив Госкомитета посетил Аллею почетного захоронения 

Коллектив Госкомитета посетил Аллею почетного захоронения  Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов и сотрудники комитета посетили Аллею почетного захоронения в связи с 21-й годовщиной со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 декабря 2024 г. 17:13
Коллектив Госкомитета посетил Аллею почетного захоронения 

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов и сотрудники комитета посетили Аллею почетного захоронения в связи с 21-й годовщиной со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, сотрудники Госкомитета, а также руководство Азербайджанского института теологии при комитете, Фонда пропаганды духовных ценностей и Бакинского теологического колледжа почтили светлую память великого лидера.

К могиле архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева были возложили цветы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMinistry of Economy staff honors Heydar Aliyev's memory
Версия на азербайджанском языке ФотоDQİDK kollektivi Fəxri xiyabanı ziyarət edib

Другие новости из категории

Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу почтила память Гейдара Алиева
ФотоГосслужба по мобилизации и призыву на военную службу почтила память Гейдара Алиева
12 декабря 2024 г. 15:35
Завтра в село Баллыджа Ходжалинского района поедет первая группа возвращенцев
Завтра в село Баллыджа Ходжалинского района поедет первая группа возвращенцев
12 декабря 2024 г. 15:29
ЦИК: Кандидатуры на муниципальные выборы уже выдвинули около 3 тыс. человек
ЦИК: Кандидатуры на муниципальные выборы уже выдвинули около 3 тыс. человек
12 декабря 2024 г. 14:46
Сотрудники органов прокуратуры почтили память Гейдара Алиева
ФотоСотрудники органов прокуратуры почтили память Гейдара Алиева
12 декабря 2024 г. 14:11
Руководство Министерства внутренних дел посетило могилу Гейдара Алиева
ФотоРуководство Министерства внутренних дел посетило могилу Гейдара Алиева
12 декабря 2024 г. 13:58
Сотрудники СГБ посетили могилу общенационального лидера
ФотоСотрудники СГБ посетили могилу общенационального лидера
12 декабря 2024 г. 13:57
ОЗА: Возмещение ущерба изгнанным из Армении лицам не может рассматриваться как альтернатива возвращению
ОЗА: Возмещение ущерба изгнанным из Армении лицам не может рассматриваться как альтернатива возвращению
12 декабря 2024 г. 13:21
Граждане Азербайджана посещают могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения
ФотоГраждане Азербайджана посещают могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения
12 декабря 2024 г. 12:10
Хикмет Гаджиев: Деятельность миссии ЕС на азербайджано-армянской границе должна быть прекращена
Хикмет Гаджиев: Деятельность миссии ЕС на азербайджано-армянской границе должна быть прекращена
12 декабря 2024 г. 11:50
Премьер-министр Азербайджана почтил в Москве память Гейдара Алиева
ФотоПремьер-министр Азербайджана почтил в Москве память Гейдара Алиева
12 декабря 2024 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi