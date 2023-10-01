Коллектив Генеральной прокуратуры посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

По случаю 1 октября - профессионального праздника сотрудников прокуратуры, коллектив Генеральной прокуратуры Азербайджана посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили венок к могиле.

По случаю 1 октября - профессионального праздника сотрудников прокуратуры, коллектив Генеральной прокуратуры Азербайджана посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили венок к могиле.

Как сообщает Report, затем была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

После этого сотрудники прокуратуры Азербайджана посетили Аллею шехидов, где была почтена память героев, погибших за независимость и свободу нашей страны, возложены цветы к их могилам, затем состоялось посещение памятника "Вечный огонь".