О нас

Коллектив Генеральной прокуратуры посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Коллектив Генеральной прокуратуры посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева По случаю 1 октября - профессионального праздника сотрудников прокуратуры, коллектив Генеральной прокуратуры Азербайджана посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили венок к могиле.
Внутренняя политика
1 октября 2023 г. 10:28
Коллектив Генеральной прокуратуры посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

По случаю 1 октября - профессионального праздника сотрудников прокуратуры, коллектив Генеральной прокуратуры Азербайджана посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили венок к могиле.

Как сообщает Report, затем была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

После этого сотрудники прокуратуры Азербайджана посетили Аллею шехидов, где была почтена память героев, погибших за независимость и свободу нашей страны, возложены цветы к их могилам, затем состоялось посещение памятника "Вечный огонь".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Prokurorluğun əməkdaşları Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

Самое читаемое

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
26 сентября 2023 г. 18:54
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
27 сентября 2023 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi