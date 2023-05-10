Коллектив ANAMA почтил память великого вождя

В связи со 100-летием со дня рождения архитектора и строителя независимого Азербайджана, видного государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева правление Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), члены Общественного совета при A

В связи со 100-летием со дня рождения архитектора и строителя независимого Азербайджана, видного государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева правление Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), члены Общественного совета при ANAMA и руководители структурных подразделений агентства пришли на Аллею почета, почтили память великого лидера и возложили на могилу букеты свежих цветов.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Было отмечено, что вместе с коллективом ANAMA, находящаяся с визитом в нашей стране, основатель и руководитель одной из авторитетных организаций мира - организации “Корни мира” (Roots of peace) Хайди Кюн посетила могилу великого лидера, мудрого государственного деятеля, имеющего исключительные заслуги в обеспечении достойного места нашего государства в системе международных отношений.

Затем участники церемонии возложили цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой и почтили ее память.