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Коллегия обратилась к правительству в связи с созданием адвокатских бюро на освобожденных территориях

Коллегия обратилась к правительству в связи с созданием адвокатских бюро на освобожденных территориях Коллегия адвокатов обратилась к правительству в связи с созданием адвокатских бюро на освобожденных территориях.
Внутренняя политика
11 апреля 2023 г. 12:47
Коллегия обратилась к правительству в связи с созданием адвокатских бюро на освобожденных территориях

Коллегия адвокатов обратилась к правительству в связи с созданием адвокатских бюро на освобожденных территориях.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров.

В обращении предлагается при городском планировании определить места, где будут действовать адвокатские бюро.

"Для деятельности адвокатов необходимо наличие зданий, офисов, где они будут принимать граждан. Мы будем сотрудничать с правительством в этой сфере, и я уверен, что будут созданы необходимые условия. Коллегия адвокатов, пользуясь своими возможностями, будет стараться, чтобы в освобожденных от оккупации городах и районах действовали современные адвокатские бюро".

А.Багиров подчеркнул, что при необходимости азербайджанские адвокаты осуществляют на этих территориях правоохранительную деятельность, которая постепенно расширяется.

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Версия на азербайджанском языке Kollegiya işğaldan azad edilmiş ərazilərdə vəkil bürolarının yaradılması üçün hökumətə müraciət edib

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