Коллегия обратилась к правительству в связи с созданием адвокатских бюро на освобожденных территориях

Коллегия адвокатов обратилась к правительству в связи с созданием адвокатских бюро на освобожденных территориях.

Коллегия адвокатов обратилась к правительству в связи с созданием адвокатских бюро на освобожденных территориях.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров.

В обращении предлагается при городском планировании определить места, где будут действовать адвокатские бюро.

"Для деятельности адвокатов необходимо наличие зданий, офисов, где они будут принимать граждан. Мы будем сотрудничать с правительством в этой сфере, и я уверен, что будут созданы необходимые условия. Коллегия адвокатов, пользуясь своими возможностями, будет стараться, чтобы в освобожденных от оккупации городах и районах действовали современные адвокатские бюро".

А.Багиров подчеркнул, что при необходимости азербайджанские адвокаты осуществляют на этих территориях правоохранительную деятельность, которая постепенно расширяется.