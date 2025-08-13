Коллегия: Двум адвокатам сделаны предупреждения, деятельность одного приостановлена

В Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА) состоялось очередное заседание президиума, на котором был рассмотрен вопрос о приеме в адвокатуру.

В Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА) состоялось очередное заседание президиума, на котором был рассмотрен вопрос о приеме в адвокатуру.

Как сообщили Report в Коллегии, в рамках мероприятия была проведена церемония принесения присяги кандидатом в адвокаты, успешно прошедшим письменный и устный этапы квалификационных экзаменов, а также обязательную программу обучения.

На заседании обсуждались обращения некоторых адвокатов о переходе в другие адвокатские структуры, освобождении от членских взносов на определенный период, оказании материальной помощи и списании долгов, а также о прекращении адвокатской деятельности по собственному желанию, по которым были приняты соответствующие решения.

Также были рассмотрены заключения Дисциплинарной комиссии адвокатов, и президиумом за допущенные дисциплинарные нарушения двум адвокатам сделаны предупреждение, одному адвокату объявлен выговор, одному адвокату сделано замечание, и деятельность еще одного приостановлена на определенный срок.

В заключение были обсуждены другие важные вопросы, связанные с деятельностью Коллегии, и приняты необходимые решения.