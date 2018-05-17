Коллегия адвокатов сделала замечание двум адвокатам

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Президиума Коллегии адвокатов.

Как сообщили Report в Коллегии, на заседании присутствующих проинформировали о текущей деятельности Президиума и ныне проводимых работах.

Затем, согласно повестке заседания, были приняты соответствующие решения о награждении отличившихся в работе адвокатов и рассмотрены другие вопросы.

Здесь также рассмотрели отзывы Дисциплинарной комиссии адвокатов, было сделано замечание и применено дисциплинарное взыскание в отношении двух адвокатов, нарушивших требование Устава о правилах поведения адвокатов и закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности".