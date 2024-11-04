Коллегия адвокатов приостановила деятельность одного адвоката за дисциплинарные проступки

Коллегия адвокатов приостановила деятельность одного адвоката на год за дисциплинарные проступки.
Об этом Report сообщили в Коллегии по итогам очередного заседания Президиума.
На заседании председатель Коллегии Анар Багиров представил отчет о текущей деятельности. В соответствии с повесткой дня, состоялась церемония принятия присяги четырех кандидатов в адвокаты и одного доктора юридических наук, успешно сдавших квалификационные экзамены.
Президиум также создал два комитета: по "Исполнительному праву" и "Деонтологии". Председателями комитетов назначены Паша Сафаров и Эльшан Сафаров соответственно.
В ходе заседания были рассмотрены заключения Дисциплинарной комиссии. Президиум вынес предупреждение 2, объявил выговор 2, сделал замечание 2 адвокатам. Кроме того, было принято решение приостановить деятельность одного адвоката сроком на год за допущенные ими дисциплинарные проступки.