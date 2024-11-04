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Коллегия адвокатов приостановила деятельность одного адвоката за дисциплинарные проступки

Коллегия адвокатов приостановила деятельность одного адвоката за дисциплинарные проступки Коллегия адвокатов приостановила деятельность одного адвоката на год за дисциплинарные проступки.
Внутренняя политика
4 ноября 2024 г. 19:50
Коллегия адвокатов приостановила деятельность одного адвоката за дисциплинарные проступки

Коллегия адвокатов приостановила деятельность одного адвоката на год за дисциплинарные проступки.

Об этом Report сообщили в Коллегии по итогам очередного заседания Президиума.

На заседании председатель Коллегии Анар Багиров представил отчет о текущей деятельности. В соответствии с повесткой дня, состоялась церемония принятия присяги четырех кандидатов в адвокаты и одного доктора юридических наук, успешно сдавших квалификационные экзамены.

Президиум также создал два комитета: по "Исполнительному праву" и "Деонтологии". Председателями комитетов назначены Паша Сафаров и Эльшан Сафаров соответственно.

В ходе заседания были рассмотрены заключения Дисциплинарной комиссии. Президиум вынес предупреждение 2, объявил выговор 2, сделал замечание 2 адвокатам. Кроме того, было принято решение приостановить деятельность одного адвоката сроком на год за допущенные ими дисциплинарные проступки.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİntizam pozuntularına görə bir vəkilin fəaliyyəti dayandırılıb

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