Коллегия адвокатов: Назначенный адвокат трижды встречался с бывшим главой ИВ

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Президиум Коллегии адвокатов прокомментировал утверждения, что бывший глава Исполнительной власти Гедабекского района Салех Рустамов не был обеспечен адвокатом.

Как сообщили Report в Коллегии, в некоторых органах печати распространилась информация, что бывший глава ИВ Гедабекского района Салех Рустамов, которому выдвинуто обвинение по статье 234.4.3 и который находится сейчас под арестом, ни разу не видел назначенного ему адвоката, а права его родственников на общение с адвокатом не обеспечены.

"В противоположность утверждениям, 10 мая гражданину Салеху Рустамову был назначен адвокат - член Коллегии адвокатов Ильхама Гасанова. 15, 17 и 24 мая адвокат встречалась с Салехом Рустамовым.

Коллегия выражает сожаление, что некоторые СМИ распространяют подобную непроверенную, искаженную и направленную на запутывание общественности информацию и рекомендует представителям СМИ в подобных случаях обращаться в пресс-службу Коллегии", - отмечается в информации.