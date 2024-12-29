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Коллега Хокюмы Алиевой: Она всегда заботилась о безопасности пассажиров

Коллега Хокюмы Алиевой: Она всегда заботилась о безопасности пассажиров Коллега Хокюмы Алиевой: Она всегда заботилась о безопасности пассажиров
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 11:44
Коллега Хокюмы Алиевой: Она всегда заботилась о безопасности пассажиров

Хокюма Алиева посвятила всю свою жизнь авиации, в первую очередь думала о безопасности пассажиров.

Как передает Report, об этом заявила коллега погибшей бортпроводницы Манзара Агаева на церемонии прощания с членами экипажа пассажирского самолета AZAL.

Агаева отметила, что познакомилась с Хокюмой в 2016 году, когда она начала работать в AZAL.

"Хокюма была самой тихой и скромной женщиной в нашей группе. Но сегодня весть о ее трагической гибели разнеслась по всему Азербайджану. Она посвятила свою жизнь авиации и в первую очередь думала о безопасности пассажиров", - сказала Агаева.

По ее словам, быть бортпроводником - это не только иметь приветливую улыбку, но в первую очередь думать о безопасности пассажиров.

"Она отличалась не только профессионализмом, но и искренностью в отношениях с коллегами. Мы скорбим о ее безвременной кончине", - добавила Агаева.

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Версия на английском языке Colleague of flight attendant who died in plane crash: Hokuma dedicated her life to aviation
Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında həlak olan bələdçinin iş yoldaşı: Hökumə həyatını aviasiyaya həsr etdi

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