Коллега Хокюмы Алиевой: Она всегда заботилась о безопасности пассажиров

Коллега Хокюмы Алиевой: Она всегда заботилась о безопасности пассажиров

Хокюма Алиева посвятила всю свою жизнь авиации, в первую очередь думала о безопасности пассажиров.

Как передает Report, об этом заявила коллега погибшей бортпроводницы Манзара Агаева на церемонии прощания с членами экипажа пассажирского самолета AZAL.

Агаева отметила, что познакомилась с Хокюмой в 2016 году, когда она начала работать в AZAL.

"Хокюма была самой тихой и скромной женщиной в нашей группе. Но сегодня весть о ее трагической гибели разнеслась по всему Азербайджану. Она посвятила свою жизнь авиации и в первую очередь думала о безопасности пассажиров", - сказала Агаева.

По ее словам, быть бортпроводником - это не только иметь приветливую улыбку, но в первую очередь думать о безопасности пассажиров.

"Она отличалась не только профессионализмом, но и искренностью в отношениях с коллегами. Мы скорбим о ее безвременной кончине", - добавила Агаева.