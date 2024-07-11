Количество животных, содержащихся в Центре селекции животноводства в Лачыне, увеличено

Количество животных, содержащихся в Центре селекции животноводства в Лачине, было увеличено до 150 голов.

Количество животных, содержащихся в Центре селекции животноводства в Лачине, было увеличено до 150 голов.

Об этом корреспонденту Report, командированному в Лачын, сообщил инспектор Центра Али Джамилзаде.

По его словам, в центре сейчас 48 коз и 102 овцы.

"Среди коз преобладают французские, российские и сирийские породы, а среди овец – французские, российские и южноафриканские. Центр начал свою работу в августе прошлого года. За животными тщательно ухаживают и проводят все необходимые прививки. К сожалению, мы не можем выпускать их на пастбища, так как необходимо контролировать их рацион, включая выбор травы и корма", - сказал инспектор.