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    ​Количество проверок, проводимых в Азербайджане в сфере предпринимательства, сокращено в 10 раз

    Это произошло после вступления в силу закона, принятого по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В течение двух последующих месяцев после принятого по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева закона "О приостановке проверок, проводимых в сфере предпринимательства", по сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество проверок сокращено в 10 раз.

    Как сообщает Report, информация по этому поводу отразилась в отчете о деятельности Кабинета министров на 2015 год.

    Отметим, что закон "О приостановке проверок, проводимых в сфере предпринимательства" вступил в силу с 1 ноября 2015 года.  

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