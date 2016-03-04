​Количество проверок, проводимых в Азербайджане в сфере предпринимательства, сокращено в 10 раз

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В течение двух последующих месяцев после принятого по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева закона "О приостановке проверок, проводимых в сфере предпринимательства", по сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество проверок сокращено в 10 раз.

Как сообщает Report, информация по этому поводу отразилась в отчете о деятельности Кабинета министров на 2015 год.

Отметим, что закон "О приостановке проверок, проводимых в сфере предпринимательства" вступил в силу с 1 ноября 2015 года.