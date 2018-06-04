Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Утверждена новая структура Кабинета министров.

По поступившей в Report информации, количество отделов Кабмина сокращено с 15 до 10.

Три отдела (отдел вопросов развития регионов, отдел вопросов сельского хозяйства, отдел вопросов экологии) были объединены, создан отдел развития регионов, сельского хозяйства и вопросов экологии. Должность начальника отдела пока вакантна.

Кроме того, отдел нефтехимических вопросов, отдел работы с международными финансовыми организациями и отдел по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев были объединены с другими соответствующими отделами. Должность начальника секретариата премьера вакантна.

Должность руководителя аппарата Кабинета министров поручена, как и раньше, Агабале Гаджиеву. Тофик Сарыджалинский, Натик Азизов и Сабир Байрамов – помощники премьер-министра. Все трое были также помощниками предыдущего премьера Артура Раси-заде.