Количество избирательных участков на освобожденных территориях увеличивается

Количество избирательных участков на освобожденных территориях увеличивается.

Количество избирательных участков на освобожденных территориях увеличивается.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на совещании с председателями окружных избирательных комиссий в ЦИК.

Председатель ЦИК сообщил, что будут созданы условия для проведения выборов на более чем 6400 участках по 25 избирательным округам.

"Проведению выборов на освобожденных территориях уделяется особое внимание. Только вчера мы создали 8 участков", - сказал М.Панахов.

Севиль Сеймур