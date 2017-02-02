Количество членов ПЕА превысило 688 тыс. человек

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Правления партии "Ени Азербайджан".

Как сообщили Report из пресс-службы ПЕА, на заседании были обсуждены и приняты ежегодный отчет Правления ПЕА по 2016 году, ежегодный статистический отчет по 2016 году о составе ПЕА, Молодежного объединения и Женского совета партии, финансовый отчет партии по 2016 году и план работ Правления на первое полугодие 2017 года.

Выступивший заместитель премьер-министра, заместитель председателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов коснулся вошедших в повестку вопросов.

Он заявил о продолжении в 2016 году развития в экономической и социальной жизни Азербайджана: "Главным политическим событием прошлого года стал референдум, связанный с дополнениями и изменениями в Конституции Азербайджана. На референдуме 26 сентября граждане Азербайджана продемонстрировали высокую избирательную активность и поддержали осуществляемую президентом Ильхамом Алиевым политику. Это в очередной раз стало ярким примером высокого доверия народа Азербайджана к политике, осуществляемой президентом Ильхамом Алиевым".

А.Ахмедов заявил, что в отчетный год ПЕА осуществила ряд важных мероприятий, продолжила активное участие в общественно-политической жизни страны.

По его словам, в отчетный период ПЕА успешно продолжила усилия на пути расширения международных связей.

Зампред партии отметил, что за отчетный период в ряды ПЕА вступили свыше 23 000 человек. Таким образом, количество членов партии превысило 688 000 человек. Большинство принятых в прошлом году в партию лиц - женщины и молодежь.