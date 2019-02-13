Азай Гулиев: Посредством соцсетей наши национально-духовные ценности подвергаются моральному террору

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Посредством соцсетей наши национально-духовные ценности подвергаются моральному террору".
Как сообщает Report, об этом на встрече с представителями НПО в штабе Партии "Ени Азербайджан" сказал председатель Совета господдержки НПО, депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев.
"В соцсетях пытаются дискредитировать государственные органы и органы власти. Они делают это с обдуманной политической целью. Ругань в социальных сетях стала обычным явлением. Мы должны провести обсуждения и найти способ, чтобы люди не подвергались ругани", - добавил А.Гулиев.
İlkin PirəliАвтор новости