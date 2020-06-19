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Когда не требуется отправлять СМС-разрешение в дни карантина?

Когда не требуется отправлять СМС-разрешение в дни карантина?

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью не требуется отправлять СМС-разрешение для того, чтобы покинуть место проживания и пребывания.

Как передает Report, это отражено в решении о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима, подписанном премьер-министром Али Асадовым.

Кроме того, не следует отправлять СМС-разрешение, если граждане вызваны в суды или в правоохранительные органы.

При этом они должны по требованию сотрудников полиции предъявить документ о вызове в суд или в правоохранительные органы.

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