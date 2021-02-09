Когда начнется опрос среди вынужденных переселенцев?

Президент Ильхам Алиев дал соответствующее поручение провести опрос среди вынужденных переселенцев в связи с возвращением на освобожденные от оккупации территории и узнать их намерения

Продолжается подготовка к опросу среди вынужденных переселенцев в связи с возвращением на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Университете АДА.

Было отмечено, что ведется подготовка для проведения опросов среди вынужденных переселенцев. После завершения подготовительных работ общественность будет проинформирована об этом подробно.

Президент Ильхам Алиев дал соответствующее поручение провести опрос среди вынужденных переселенцев в связи с возвращением на освобожденные от оккупации территории и узнать их намерения.

Среди вынужденных переселенцев и предпринимателей будут проведены опросы для уточнения общего мнения по данному вопросу, изучения потребностей возвращающихся на эти территории, их возможностей для участия в восстановительных работах, условий привлечения предпринимателей на освобожденные от оккупации территории.

Проект реализует специальная исследовательская группа, созданная при Университете АДА.