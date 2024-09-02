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Коалиция "За гражданское общество": Жалоб от кандидатов в день голосования не поступало

Коалиция "За гражданское общество": Жалоб от кандидатов в день голосования не поступало Процесс голосования на выборах в Милли Меджлис прошел без каких-либо жалоб со стороны кандидатов.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 17:07
Коалиция За гражданское общество: Жалоб от кандидатов в день голосования не поступало

Коалиция по наблюдению за выборами "За гражданское общество" не получала жалоб от кандидатов в день голосования на выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил соучредитель коалиции, руководитель Центра социально-экономических исследований "Приоритет" Заур Ибрагимли.

Он отметил, что в процессе мониторинга в 75 избирательных округах участвовали 538 наблюдателей от коалиции.

"Мы побывали на избирательных участках в Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Зангилане, Физули, Лачыне, а также в Нахчыванской АР. Председатели нескольких участков в регионах пытались помешать работе наших наблюдателей под разными предлогами, однако проблема оперативно решалась после обращений в ЦИК.

ЦИК постоянно информировала общественность о ходе голосования и результатах. Также были созданы все условия для работы журналистов", - отметил он.

Ибрагимли подчеркнул, что голосование прошло мирно, с соблюдением всех избирательных процедур.

По словам представителя коалиции, механизмы подачи жалоб и апелляций были доступны всем участникам процесса.

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Версия на английском языке Coalition For Civil Society reports no complaints from candidates on election day
Версия на азербайджанском языке “Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda” Seçki Müşahidə Koalisiyası: Seçkilərdə bütün təbəqələrin iştirakı təmin edilib

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