Коалиция НПО поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах

Коалиция из девяти неправительственных организаций на Азербайджанском форуме женщин, прошедшим под девизом "За равное развитие", поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на предстоящих внеочередных президентских выборах.
Как сообщает Report, в форуме приняли участие около 500 женщин из различных сфер деятельности - общественные деятели, работники науки и образования, представители НПО и частного сектора.
Выступавшие выразили поддержку кандидату от партии "Ени Азербайджан" на предстоящих в стране президентских выборах. Участницы Азербайджанского форума "За равное развитие" призвали граждан, обладающих избирательным правом, принять активное участие в предстоящих президентских выборах.