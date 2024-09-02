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Коалиция "Мой голос": Парламентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно

Коалиция "Мой голос": Парламентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно 15:57
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 16:27
Коалиция Мой голос: Парламентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно

Наблюдатели избирательной коалиции "Мой голос" 1 сентября на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане не зафиксировали серьезных нарушений.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении коалиции по итогам мониторинга внеочередных выборов в Милли Меджлис.

В заявлении отмечено, что на участках были созданы необходимые условия для свободного волеизъявления избирателей, наблюдения за процессом. Фактов вмешательства в работу журналистов, несанкционированного присутствия представителей госорганов представителями коалиции не было зафиксировано.

"Коалиция подготовила к выборам профессиональных наблюдателей, которые провели мониторинг на 70 избирательных округах, охватывающих 56% от общего числа округов по всей стране, включая Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыванскую Автономную Республику.

В ходе предвыборного периода коалиция провела встречи с кандидатами, международными наблюдателями, в том числе миссией БДИПЧ ОБСЕ, обменивалась информацией и готовила промежуточные отчеты.

"На избирательных участках, охваченных мониторингом коалиции "Мой голос", внеочередные парламентские выборы прошли открыто и прозрачно", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на английском языке ФотоMy Voice coalition: Parliamentary elections in Azerbaijan were transparent
Версия на азербайджанском языке Фото"Mənim səsim" Seçki Koalisiyası: Növbədənkənar parlament seçkiləri ədalətli və şəffaf olub

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