Коалиция "Мой голос": Парламентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно

15:57

Наблюдатели избирательной коалиции "Мой голос" 1 сентября на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане не зафиксировали серьезных нарушений.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении коалиции по итогам мониторинга внеочередных выборов в Милли Меджлис.

В заявлении отмечено, что на участках были созданы необходимые условия для свободного волеизъявления избирателей, наблюдения за процессом. Фактов вмешательства в работу журналистов, несанкционированного присутствия представителей госорганов представителями коалиции не было зафиксировано.

"Коалиция подготовила к выборам профессиональных наблюдателей, которые провели мониторинг на 70 избирательных округах, охватывающих 56% от общего числа округов по всей стране, включая Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыванскую Автономную Республику.

В ходе предвыборного периода коалиция провела встречи с кандидатами, международными наблюдателями, в том числе миссией БДИПЧ ОБСЕ, обменивалась информацией и готовила промежуточные отчеты.

"На избирательных участках, охваченных мониторингом коалиции "Мой голос", внеочередные парламентские выборы прошли открыто и прозрачно", - подчеркивается в заявлении.