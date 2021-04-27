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Китай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины

Китай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины Замминистра здравоохранения Виктор Гасымов поблагодарил представителей китайской стороны за переданные стране вакцины
Внутренняя политика
27 апреля 2021 г. 13:29
Китай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины
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В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась церемония подписания акта приемки-сдачи в связи с безвозмездным предоставлением Китаем нашей стране вакцины против инфекции COVID-19.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы МИД, на мероприятии выступили замминистра здравоохранения Виктор Гасымов, начальник Управления государственного протокола МИД Рамиль Рзаев и посол Китая Го Минь.

Замминистра здравоохранения Виктор Гасымов поблагодарил представителей китайской стороны за переданные стране вакцины.

Посол Китая Го Минь выразила искреннюю признательность азербайджанской стороне за организацию церемонии приемки-сдачи 150 тыс. доз вакцины против COVID-19. Посол подчеркнула, что в борьбе с эпидемией Китай и Азербайджан активно поддерживают друг друга на двустороннем и многостороннем уровнях, вносят важный вклад в поощрение международного сотрудничества в борьбе с эпидемией.

Начальник Управления госпротокола МИД Рамиль Рзаев выразил благодарность правительству Китая за безвозмездное предоставление Азербайджану вакцины против COVID-19. Он отметил, что азербайджанский и китайский народы остаются верными традициям дружбы и сотрудничества и в сложившейся ситуации демонстрируют солидарность друг с другом.

Рамиль Рзаев сказал, что отношения между Азербайджаном и Китаем находятся на высоком уровне, сотрудничество динамично развивается во всех сферах.

В завершении мероприятия замминистра здравоохранения В.Гасымов и посол Го Минь подписали “Акты приема-сдачи о предоставлении Китайской Народной Республикой Азербайджану вакцин против COVID-19”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇin Azərbaycana təmənnasız olaraq 150 min doza vaksin göndərib

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