Китай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины

Замминистра здравоохранения Виктор Гасымов поблагодарил представителей китайской стороны за переданные стране вакцины

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась церемония подписания акта приемки-сдачи в связи с безвозмездным предоставлением Китаем нашей стране вакцины против инфекции COVID-19.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы МИД, на мероприятии выступили замминистра здравоохранения Виктор Гасымов, начальник Управления государственного протокола МИД Рамиль Рзаев и посол Китая Го Минь.

Замминистра здравоохранения Виктор Гасымов поблагодарил представителей китайской стороны за переданные стране вакцины.

Посол Китая Го Минь выразила искреннюю признательность азербайджанской стороне за организацию церемонии приемки-сдачи 150 тыс. доз вакцины против COVID-19. Посол подчеркнула, что в борьбе с эпидемией Китай и Азербайджан активно поддерживают друг друга на двустороннем и многостороннем уровнях, вносят важный вклад в поощрение международного сотрудничества в борьбе с эпидемией.

Начальник Управления госпротокола МИД Рамиль Рзаев выразил благодарность правительству Китая за безвозмездное предоставление Азербайджану вакцины против COVID-19. Он отметил, что азербайджанский и китайский народы остаются верными традициям дружбы и сотрудничества и в сложившейся ситуации демонстрируют солидарность друг с другом.

Рамиль Рзаев сказал, что отношения между Азербайджаном и Китаем находятся на высоком уровне, сотрудничество динамично развивается во всех сферах.

В завершении мероприятия замминистра здравоохранения В.Гасымов и посол Го Минь подписали “Акты приема-сдачи о предоставлении Китайской Народной Республикой Азербайджану вакцин против COVID-19”.