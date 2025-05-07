Кибератаки против Global Media Group носили систематический и целенаправленный характер

Кибератаки против Global Media Group носили систематический и целенаправленный характер

Кибератаки, совершенные против Global Media Group, отличались систематичностью и целенаправленностью. Их главной задачей было влияние на информационное пространство Азербайджана, манипулирование общественным мнением и подрыв национального информационного суверенитета.

Об этом агентству Report сказал депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев.

Он отметил, что цель атак – не только технический ущерб, но и подрыв доверия общества к устойчивости и надежности информационного поля страны:

"Продолжительность и интенсивность атак свидетельствуют о том, что это не спонтанные, а заранее спланированные действия. Тема кибератак, исходящих с территории России, особо чувствительна в контексте двусторонних отношений. Решение данной проблемы требует взвешенного подхода. Посредством дипломатических каналов возможно вынесение вопроса на официальный уровень. Также считаю целесообразным создание механизмов двустороннего взаимодействия в сфере кибербезопасности и формирование совместных исследовательских групп для установления источников атак".

По словам Гамзаева, кибератаки против азербайджанских медиа-ресурсов, помимо явной угрозы системе информационной безопасности, могут стать толчком к выявлению уязвимостей и поиску путей их устранения:

"Победа в информационном противостоянии требует комплексных мер – на техническом, правовом, организационном и политическом уровнях. Усиление киберустойчивости национальных медиа, развитие механизмов противодействия дезинформации и расширение международного сотрудничества являются ключевыми условиями защиты информационного пространства страны. Принятые шаги позволят обеспечить безопасность не только отдельных медиаорганизаций, но и всего национального информационного пространства. Азербайджан способен эффективно противостоять этим вызовам, применяя инновационные решения, наращивая внутренний потенциал в сфере кибербезопасности и развивая международное взаимодействие".