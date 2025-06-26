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Керим Велиев примет участие в международных учениях "Защитник мира - 2025" и "Анатолийский орел - 2025"

Керим Велиев примет участие в международных учениях "Защитник мира - 2025" и "Анатолийский орел - 2025" Керим Велиев примет участие в международных учениях "Защитник мира - 2025" и "Анатолийский орел - 2025"
Внутренняя политика
26 июня 2025 г. 13:56
Керим Велиев примет участие в международных учениях Защитник мира - 2025 и Анатолийский орел - 2025

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев отправился с визитом в Турцию.

Как сообщает Report, возглавляемая Велиевым делегация отправилась в Стамбул по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерала армии Метина Гюрака.

Согласно программе визита, азербайджанская делегация сначала понаблюдает за международными учениями "Защитник мира - 2025" в Стамбуле, а затем примет участие в Дне наблюдателя высокого уровня международных учений "Анатолийский орел - 2025" в Конье.

В рамках визита ожидается встреча Велиева также встретится с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

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Версия на азербайджанском языке Kərim Vəliyev İstanbul və Konyadakı beynəlxalq hərbi təlimləri izləyəcək

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