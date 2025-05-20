Керим Велиев обсудил сотрудничество в военном образовании с делегацией из Италии

Начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев обсудил развитие сотрудничества в сфере военного образования с директором Центра высших исследований Национального университета обороны Италии генерал-полковником Стефано Маннино.
Как сообщает Report, на встрече подчеркнута важность обмена опытом для подготовки профессиональных кадров.
Стороны отметили значимость взаимных визитов и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении азербайджано-итальянских связей.