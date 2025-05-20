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Керим Велиев обсудил сотрудничество в военном образовании с делегацией из Италии

Керим Велиев обсудил сотрудничество в военном образовании с делегацией из Италии Керим Велиев обсудил сотрудничество в военном образовании с делегацией из Италии
Внутренняя политика
20 мая 2025 г. 14:03
Керим Велиев обсудил сотрудничество в военном образовании с делегацией из Италии

Начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев обсудил развитие сотрудничества в сфере военного образования с директором Центра высших исследований Национального университета обороны Италии генерал-полковником Стефано Маннино.

Как сообщает Report, на встрече подчеркнута важность обмена опытом для подготовки профессиональных кадров.

Стороны отметили значимость взаимных визитов и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении азербайджано-итальянских связей.

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Версия на английском языке ФотоChief of General Staff of Azerbaijan Army receives Italian delegation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi İtaliya nümayəndə heyətini qəbul edib

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