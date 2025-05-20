Керим Велиев обсудил сотрудничество в военном образовании с делегацией из Италии

Керим Велиев обсудил сотрудничество в военном образовании с делегацией из Италии

Керим Велиев обсудил сотрудничество в военном образовании с делегацией из Италии

https://images.report.az/photo/ad41003f-0570-3fea-9ccd-22972b3312f2.jpg https://images.report.az/photo/ad41003f-0570-3fea-9ccd-22972b3312f2.jpg

Версия на английском языке Фото Chief of General Staff of Azerbaijan Army receives Italian delegation