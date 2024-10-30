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Кенуль Бейбутова: Родственники пропавших без вести в первой Карабахской войне хотят получить информацию о судьбе своих близких

Кенуль Бейбутова: Родственники пропавших без вести в первой Карабахской войне хотят получить информацию о судьбе своих близких 14:54
Внутренняя политика
30 октября 2024 г. 15:50
Кенуль Бейбутова: Родственники пропавших без вести в первой Карабахской войне хотят получить информацию о судьбе своих близких

Главным желанием семей пропавших без вести в первой Карабахской войне является получение точной информации о судьбе их близких.

Как сообщает сотрудник Report из Карабаха, об этом журналистам сказала председатель Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" Кенуль Бейбутова - сестра пропавшего без вести Аббаса Бейбутова.

Она призвала международные организации помочь в восстановлении прав семей пропавших без вести, которые нарушаются на протяжении более 30 лет.

"Весь мир закрывает глаза на эту несправедливость. Страдания членов семей почти четырех тысяч пропавших без вести читаются в их глазах. Мы больше не можем этого терпеть. Обращаемся к международным организациям, прежде всего к ООН, Международному комитету Красного Креста, мировому сообществу и требуем восстановления наших попранных прав".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоQHT sədri: Dünyaya səslənərək, itkin ailələrinin hüquqlarının bərpa olunmasını tələb edirik

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